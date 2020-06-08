Один человек погиб и один пропал без вести при наводнениях на северо-востоке Чехии

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате наводнения, которое произошло в ночь на понедельник в районе городов Шумперк и Уничов Оломоуцкого края на северо-востоке Чешской Республики. Об этом сообщила журналистам представитель национального корпуса пожарных и спасателей Луция Балажова.

"Один человек погиб и один числится без вести пропавшим, - отметила она. - Из сел, которые оказались в зоне наводнения, вызванного ливнями и последующим резким подъемом воды в протекающих по данному гористому региону речках и ручьях, была проведена экстренная эвакуация десятков жителей".

Пожарным пришлось также применить специальную технику для освобождения автомобилистов и пассажиров, которые самостоятельно не могли покинуть транспортные средства при затоплении проезжей части. Несколько человек были спасены из вод местных речек, куда их смыло ливневыми потоками при сильном ветре.

В городе Уничов затоплены часть городского парка и подвалы в кварталах Нова-Дедина и Дольни-Суколов. Пожарные с применением специальной техники откачивают воду из подвалов жилых зданий и технических строений в зоне ЧП, а также проводят другие работы по устранению последствий наводнения, которое может повториться в случае продолжения ливней.