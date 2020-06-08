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Стрельба на юго-западе Москвы
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Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Несмотря на усилия врачей по оказанию медицинской помощи, подозреваемый скончался", - сказала она.

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Дмитрий Павлов, 1969 года рождения, устроил стрельбу из карабина из окна квартиры на улице Строителей вечером 7 июня. При задержании он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений и был ранен. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что врачи оперируют задержанного. "Ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления мотива преступления", - сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мужчина мог находиться в неадекватном состоянии, некоторое время назад, со слов соседей, он развелся с женой.

Дома у него был обнаружен алкоголь и ноотропный препарат "Фенибут". "Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков", - сообщила представитель ГСУ.

При стрельбе были ранены двое прохожих. "Мужчина доставлен в больницу, женщина осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнила Иванова. Легкое ранение при задержании подозреваемого получил сотрудник СОБР.

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