Дело экс-лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" Джемилева направлено в суд в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело экс-лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Прокуратурой Республики Крым утверждено обвинительное заключение [в отношении Джемилева], уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Джемилев обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение госграницы РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.