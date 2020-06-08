В Бурятии нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Улан-Удэ, в результате которого скончался 13-летний ребенок, еще один несовершеннолетний ребенок госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным СК, 7 июня подозреваемый не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. От полученных повреждений одна из потерпевших скончалась на месте происшествия, вторая девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу. Также пострадал пассажир, находившийся в машине", - сообщили в ведомстве.

При медицинском освидетельствовании у водителя в организме обнаружен алкоголь. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей и предъявлении ему обвинения", - добавили в управлении.