Источник: в больнице Петербурга пациент ранил двух пенсионерок хирургическим инструментом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Пациент больницы в Калининском районе Санкт-Петербурга украл хирургический инструмент и напал с ним на двух пожилых женщин, которые находились в медучреждении. Они ранены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина взял из процедурного кабинета колющий хирургический инструмент и напал с ним на двух женщин в возрасте около 60 лет. Обе получили ранения в область живота, одна также ранение в ногу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в воскресенье в городской больнице на улице Вавиловых, куда нападавшего ранее привезли для стационарного лечения.

Мужчину удалось скрутить, он остается в больнице под надзором врачей, так как нуждается в медпомощи. Пострадавшим женщинам оказали помощь.

Больница на улице Вавиловых в Петербурге после перепрофилирования ряда городских учреждений для пациентов с коронавирусом продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь.