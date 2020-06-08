Неизвестные разгромили 26 надгробий на кладбище в Калуге

ТАСС, 8 июня. Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело после повреждения 26 памятников на Трифоновском кладбище Калуги. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что повреждения 26 надмогильных сооружений на местах захоронений были зафиксированы в ходе осмотра территории кладбища и проведения первоначальных мероприятий сотрудниками полиции.

"По данному факту подразделением дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено после пяти заявлений в полицию от граждан о повреждении памятников. В пресс-службе калужского УМВД уточнили, что причастные к преступлению лица разыскиваются.