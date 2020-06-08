В Норильске после ЧП собрали почти 17 тыс. кубометров загрязненного поверхностного грунта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС собрали почти 17 тыс. кубометров загрязненного грунта и топливно-водяной смеси на месте ЧП в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
В министерстве отметили, что работы ведутся на двух участках: в районе ТЭЦ-3 и на акватории. "За текущие сутки на первом участке работ собрано и перемещено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 5 400 кубометров загрязненного поверхностного грунта и еще 200 кубометров собрано и откачено из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру. Всего нарастающим итогом собрано 16 994 кубометров", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в МЧС, с акватории собрано 1 076 кубических метров водно-топливной смеси, что превышает объем прошлых суток. "Такое увеличение объемов работ по всем участкам связано с новыми методами и применением авиации. Силами десяти вертолетов (из них два - Ми-8 МЧС России), на подвесных устройствах к ним 250-кубометровые емкости доставляются к месту планируемого сбора, что позволяет сократить время и трудозатраты", - пояснили в министерстве.
Всего от государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к работам привлечено 495 человек и 222 единицы техники, работа личного состава группировки организована в круглосуточном двухсменном режиме.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.