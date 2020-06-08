В Норильске после ЧП собрали почти 17 тыс. кубометров загрязненного поверхностного грунта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС собрали почти 17 тыс. кубометров загрязненного грунта и топливно-водяной смеси на месте ЧП в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве отметили, что работы ведутся на двух участках: в районе ТЭЦ-3 и на акватории. "За текущие сутки на первом участке работ собрано и перемещено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 5 400 кубометров загрязненного поверхностного грунта и еще 200 кубометров собрано и откачено из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру. Всего нарастающим итогом собрано 16 994 кубометров", - сказали в пресс-службе.