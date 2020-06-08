В Ростовской области задержан подозреваемый в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Житель Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух 35-летних мужчин из охотничьего ружья после конфликта у реки Кагальник. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"6 июня 2020 года на берегу реки Кагальник в Кагальницком районе Ростовской области обнаружены тела двух 35-летних мужчин с огнестрельными ранениями в голову. По данному факту Зерноградским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицо, причастное к двойному убийству с использованием огнестрельного оружия, было оперативно установлено, им оказался 34-летний житель села Новобатайск Кагальницкого района.

В ходе допроса мужчина рассказал, что 5 июня он на своем автомобиле приехал к месту на реке Кагальник, где регулярно ловил рыбу. "Там он увидел двух мужчин, с которыми у него произошел конфликт. После этого подозреваемый поехал домой, взял охотничье ружье и, вернувшись к месту конфликта, произвел несколько выстрелов в потерпевших. Впоследствии он скрыл следы преступления и скрылся", - отметили в СК.

По данным пресс-службы, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.