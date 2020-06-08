Полицейские в Казани применили оружие после нападения группы людей

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Полицейский в Казани применил табельное оружие после нападения пьяной компании, раненому оказали медпомощь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"7 июня около 22:00 мск в полицию поступило сообщение о распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Казани. Прибыв на место, полицейские обратили внимание на четверых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы граждане категорически отказались", - говорится в сообщении.

Один человек из числа собравшихся начал проявлять агрессию, ударил правоохранителя, повалил его на землю и начал бить по голове. Сотрудник ППС пытался помочь коллеге, но на него напал другой правонарушитель.

"В соответствии с федеральным законом "О полиции" полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, на что граждане никак не отреагировали, тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Троих мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Зачинщика драки увезли в медучреждение с огнестрельным ранением, одного из полицейских госпитализировали с переломом носа. Материалы переданы в следственное управление СК РФ по Татарстану.