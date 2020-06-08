США не предоставят новые данные о запуске ракеты по Boeing на Украине в 2014 году

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июня. /ТАСС/. Власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил на открытии слушаний в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

"Суд запросил, рассматривалась ли возможность демонстрации засекреченных спутниковых снимков, на которых запечатлен запуск ракеты и <...> будут ли они приобщены к делу, - сказал он. - Прокуратура ответила, что в 2014 был направлен запрос американским властям и в ответ был получен меморандум".

Согласно ответу гособвинения, представитель голландской антитеррористической прокуратуры получил возможность "проверить правильность меморандума" и ему в конфиденциальном порядке была предоставлена засекреченная информация. По итогам проверки прокурор "пришел к заключению, что меморандум поддерживается другими источниками", к которым он обратился. Его заявление было приобщено к делу.

"Американские власти проинформировали, что они не могут предоставить дополнительную информацию касательно запуска ракеты, кроме той, что указана в меморандуме. И она уже была предоставлена представителю антитеррористической прокуратуры, - отметил Стейнхёйнс. - И суд понимает, что никакая прочая информация не будет приобщена к делу".

Суд по делу MH17

В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Обвиняемыми обозначены четыре человека - бывший глава ополченцев в Донецкой народной республике Игорь Гиркин, который известен под псевдонимом Стрелков и которого называли министром обороны республики, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Суд над ними начался 9 марта. Интересы Пулатова представляет группа из одного российского и двух нидерландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.