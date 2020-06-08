Устроивший стрельбу на юго-западе Москвы в последние годы был безработным

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Житель Москвы Дмитрий Павлов, устроивший стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, в последнее время нигде не работал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"С 1998 года он работал в департаменте науки и промышленной политики Москвы, в 2004 году был заместителем руководителя. В последнее время, по предварительным данным, он был безработным", - сказал собеседник агентства. При этом, как следует из базы данных исполнительных производств, задолженностей мужчина не имел.

Павлов устроил стрельбу из карабина из окна квартиры на улице Строителей в воскресенье вечером. При задержании он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений и был ранен. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он умер. Ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления мотива преступления. По словам собеседника агентства, мужчина мог находиться в неадекватном состоянии, некоторое время назад, со слов соседей, он развелся с женой. Дома у него был обнаружен алкоголь и ноотропный препарат "Фенибут".

При стрельбе были ранены двое прохожих. Мужчина был доставлен в больницу, женщина осмотрена и отпущена домой. Легкое ранение при задержании получил сотрудник СОБР.