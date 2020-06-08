Кассационный суд Италии подтвердил экстрадицию российского топ-менеджера Коршунова в США

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Кассационный суд Италии подтвердил решение апелляционного суда об экстрадиции в США арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом российским журналистам сообщил в понедельник адвокат Джан Доменико Кайяцца.

"Кассационный суд подтвердил экстрадицию в США. Мы ожидаем обнародование протокола решения", - сказал адвокат. "Потом министр юстиции Италии должен принять решение, куда экстрадировать - в США или Россию", - добавил юрист. Заседание по этому делу состоялось 21 мая, уточнил он.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Одновременно экстрадиции россиянина требуют власти РФ, где он обвиняется в мошенничестве и хищениях. Коршунов, находящийся в Италии под домашним арестом, дал согласие на экстрадицию на родину.