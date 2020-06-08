Защита Варвары Карауловой обратилась в СПЧ из-за установленного ей до 2029 года надзора

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Представители защиты Варвары Карауловой обратились в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в связи с установленным ей на девять лет административным надзором. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Через Екатерину Винокурову мы обратились в Совет по правам человека, просим принять все необходимые и достаточные меры для восстановления нарушенных конституционных прав Варвары Карауловой (Александры Ивановой). Считаем решение суда незаконным и необоснованным, противоречащим как положениям ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", так и Конституции РФ", - сказал адвокат.

Как отмечает в обращении адвокат, запрет на пребывание вне места жительства не только не соответствует обстоятельствам преступления, но и запрещает участие Карауловой в тех мероприятиях и ведение такого образа жизни, которые служат для оказания на нее воспитательного воздействия. "Варвара работает и учится, занимается в том числе вечерами, до поздней ночи, волонтерской деятельностью, помогая детям, находящимся в хосписах, участвует в службах и работах в храме Святой Троицы в Хохлах. После работы оказывает помощь своим дедушке и бабушке, которые являются пенсионерами и инвалидами", - пояснил Бадамшин. Адвокат рассказал, что в ближайшее время состоится свадьба Карауловой, а установленный надзор не позволят полноценно ее провести, исключает возможность проведения медового месяца и каких-либо совместных семейных поездок. "А с учетом проживания всех ближайших родственников будущего мужа в Сочи, фактически послужит запретом на общение с ними, что может негативно отразиться на семье. Таким образом, органы внутренних дел и суд проявили явную несоразмерность установленных ограничений, не учли образ жизни, обстоятельств совершения вмененного преступления и поведения лица в период и после отбытия наказания", - добавил адвокат.

Бадамшин обратил внимание СПЧ на норму закона, которая препятствует суду самостоятельно устанавливать административный надзор на меньший срок. "Полагаю, что совету необходимо принять меры для внесения субъектами законодательной инициативы соответствующих поправок в закон, направленных на защиту прав граждан и соблюдения принципа справедливости", - добавил он.

Административный надзор

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении надзора. Суд установил административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.

Требование ОМВД по Кунцевскому району были удовлетворены частично, они требовали пребывания дома с 22:00 мск.

Как стало известно ранее, Караулова в ближайшее время выходит замуж за адвоката Олега Елисеева, работающего в коллегии адвоката Сергея Бадамшина.