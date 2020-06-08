Последователи ИГ в Дагестане получили тюремные сроки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд назначил четверым участникам незаконного вооруженного формирования, присягнувшим на верность международной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сроки от семи до 16 лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда, уточнив, что банда действовала на территории Буйнакского района Республики Дагестан.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Закарьяева Рамазана Яхьяевича, Татарханова Самата Ахмедовича, Рамазанова Али Дагировича. <…> 19 октября 2018 года вышеуказанные лица, разделяя идеологию международной террористической организации "Исламское государство", в горно-лесистой местности Буйнакского района Республики Дагестан приняли присягу на верность лидеру данной организации, на следующий день они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2017 года в городе Буйнакске Закарьяев, Татарханов и Рамазанов объединились для создания на территории города и района вооруженного формирования, они прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Еще одним членом банды, чья вина была доказана в ходе судебного разбирательства, стал Даниял Загиров, который в феврале 2018 года, используя мобильный телефон, разместил в одной из соцсетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Татарханову назначено 16 лет колонии строгого режима, Загирову - 12 лет колонии строгого режима, Закарьяеву - 9 лет колонии общего режима, Рамазанову - 7 лет колонии общего режима. Кроме того, Загирову на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Осужденные также заплатят денежные штрафы, отметили в пресс-службе суда.