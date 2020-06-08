В Подмосковье мужчина незаконно продал со склада фирмы товары на 1 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной продаже со склада фирмы посуды и мебели более чем на 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о пропаже со склада фирмы посуды, мебели и предметов интерьера. Сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Каширского района, - сказала Петрова. - Установлено, что злоумышленник, являясь работником данной организации, дважды присваивал товар, часть которого впоследствии продал".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.