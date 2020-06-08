{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на четыре дня арестовали мужчину, который пьяным гулял в тоннеле метро

Он спустился на рельсы на станции метро "Парк культуры" и пошел по тоннелю в сторону "Кропоткинской"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на четыре дня мужчину, который в пьяном виде спустился на рельсы на станции метро "Парк культуры" и пошел по тоннелю в сторону "Кропоткинской". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции на метрополитене.

Полицейские оперативно задержали нарушителя, которым оказался 39-летний приезжий.

"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.15.1. КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") и назначено судом административное наказание в виде административного ареста на срок четверо суток", - рассказали в пресс-службе, добавив, что еще один протокол составили за появление в общественном месте в пьяном виде.

Теги
Россия
Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Пензе
Троим из них потребовалась госпитализация
Читать полностью