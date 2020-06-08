Прокуратура Берлина подтвердила задержание россиянина по запросу США

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура германской столицы подтвердила факт задержания россиянина Дениса Казначеева по запросу США, но не комментирует обстоятельства. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель инстанции Мартин Штельтнер.

"Можем лишь сказать, что задержание было произведено 29 мая. Это было сделано в рамках правовой помощи американским официальным органам. За подробности отвечает американская сторона", - сказал он. Штельтнер в связи с этим не смог уточнить, что именно вменяется в вину задержанному и когда будет принято решение о возможной экстрадиции.

Представитель Минюста ФРГ на брифинге в Берлине не стал комментировать эту тему.

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, по версии американских правоохранительных органов, используя даркнет (скрытый сегмент интернета), отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов. Вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года.