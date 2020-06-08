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Неизвестные украли из музея в Липецке 47 экспонатов

Ущерб превысил 600 тыс. рублей

ТАСС, 8 июня. Полиция Липецкой области возбудила уголовное дело из-за кражи 47 экспонатов из областного краеведческого музея, сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3. п "в". ст. 158 УК РФ ("Кража") по факту хищения 47 экспонатов, предварительно, на сумму 615 тыс. рублей из фондов Липецкого краеведческого музея. Недостача экспонатов была выявлена одним из сотрудников музея во время инвентаризации", - сообщила собеседница агентства.

Среди пропавших вещей - награды времен СССР с включениями из драгоценных металлов. "Сейчас проводятся различные экспертизы и следственные действия, цель которых установить точное время совершения преступления, обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлению", - сообщила Снежкова.

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