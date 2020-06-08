Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Пензе

ПЕНЗА, 8 июня. /ТАСС/. Автобус и маршрутное такси столкнулись днем в понедельник в центре Пензы, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 11:10 мск на улице Кирова.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили "Газель Некст" и Man. Пострадали пять пассажиров автомобиля "Газель". Двое из них - мужчины 1948 и 1989 годов рождения - были осмотрены медиками и отпущены. Две женщины - 1971 и 1997 годов рождения, а также молодой человек 2004 года рождения были доставлены в больницу", - отметила собеседница агентства.