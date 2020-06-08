Въехавший в переход у метро "Славянский бульвар" водитель вновь приговорен к 4 годам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд вновь вынес обвинительный приговор шоферу Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал на автобусе в переход станции метро "Славянский бульвар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд изменил приговор Дорогомиловского районного суд, которым Тихонову В. В. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима, судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении Тихонова, в остальной части - без изменения. Тихонов был взят под стражу в зале суда",- сказали в пресс-службе.

В ЧП четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. 19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к четырем годам лишения свободы. Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.