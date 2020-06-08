В Дагестане три человека погибли при падении автомобиля в ущелье

ТАСС, 8 июня. Три человека погибли и один получил травмы при падении автомобиля в ущелье в Дагестане, говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

Авария произошла вечером воскресенья, но известно о ней стало только в понедельник. "На 2-м км автодороги Балахани - Майданское житель Унцукульского района, управляя автомобилем ВАЗ-21063, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание в обрыв высотой 130-150 метров. В результате водитель и двое жителей села Балахани от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.

Погибшему водителю было 23 года, его пассажирам - 17 и 18 лет. Еще один находившийся в автомобиле человек, 16-летний подросток, с различными травмами госпитализирован.