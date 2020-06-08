Во Владимирской области уголовное дело возбудили в отношении последователя ИГ

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении жителя региона, распространявшего в интернете материалы международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Злоумышленник задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма")", - уточнили в пресс-службе, отметив, что злоумышленник задержан.

Санкция по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как уточняется, противоправная деятельность жителя Владимирской области 1995 г. р. была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По версии следствия, гражданин, разделяя радикальную религиозную идеологию и отождествляя себя с членами запрещенной в России международной террористической организации, на своей личной странице в одной из социальных сетей в открытом доступе разместил материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности.