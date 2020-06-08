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В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть ребенок

ТАСС, 8 июня. Четыре автомобиля столкнулись в понедельник в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, в результате пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 54-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Мазда" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями: ВАЗ-2115, "Митсубиси" и "Лада-Гранта". В результате шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, получили травмы", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие - это водители "Мазды", "Лады" и ВАЗ-2115, а также пассажиры автомобилей.

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РоссияНижегородская область
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