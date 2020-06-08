Житель Татарстана напал с ножом на родителей

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Житель деревни в Сабинском муниципальном районе Татарстана подозревается в нападении на родителей, в результате которого умер его отец. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, ночью 7 июня 2020 года молодой человек, находясь у себя дома, нанес ножевые ранения 56-летнему отцу, 53-летней матери и себе, после чего поджег дом. Увидевшие пожар соседи вызвали сотрудников экстренных служб, которые доставили семью в больницу, где спустя несколько часов отец подозреваемого скончался", - говорится в сообщении.

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц"). Он полностью признал причастность к совершению преступления. Он заранее готовился к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. После расправы с родными молодой человек ранил себя, чтобы притвориться, будто на дом напали неустановленные лица. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили накануне ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану, подозреваемый и его мать находились в тяжелом состоянии. По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, они оба находятся в больнице, сам инцидент произошел в деревне Пукаль. В связи с убийством прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил профильному отделу надзорного ведомства проверить соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.