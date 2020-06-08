МВД просит заочно арестовать экс-главу Антипинского НПЗ по делу о мошенничестве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 16 июня рассмотрит ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Следствие ходатайствует о заочном аресте Лисовиченко Г. А., слушания назначены на 14:00 мск 16 июня", - сказал собеседник агентства.

Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте по этому же делу президента группы "Новый поток" Юрия Навражного.

В августе 2019 года в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщали, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля 2019 года по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.