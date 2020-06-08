Дело о вандализме возбудили против жителя Приморья за осквернение военного мемориала

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении жителя Приморья за осквернение военного мемориала с Вечным огнем в городе Артеме, сообщается в понедельник на сайте краевого управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", - сообщает ведомство.

Уточняется, что мужчина лег в чашу и уперся ногами в звезду, где горит Вечный огонь, чем осквернил мемориал.

При взаимодействии сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСБ личность подозреваемого была установлена, им оказался 25-летний житель города. Он задержан и доставлен следственный отдел для дачи показаний, решатся вопрос об избрании ему меры пресечения.