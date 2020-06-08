Водитель иномарки насмерть сбил человека на МКАД

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Иномарка сбила мужчину, который вышел из своего автомобиля на МКАД, после аварии перекрыто три полосы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На 31-м км МКАД водитель автомобиля Range Rover наехал на другого водителя, который вышел из своей машины. Перекрыто три полосы движения", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что пострадавший скончался. Это был водитель "Волги", который остановился и вышел из машины из-за неисправности колеса. Авария произошла примерно в 15:10.