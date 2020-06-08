Испанский суд обязал Germanwings выплатить €1,6 млн родным жертв катастрофы 2015 года

МАДРИД, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Барселоны обязал авиакомпанию Germanwings выплатить компенсацию на общую сумму в размере почти €1,6 млн некоторым родственникам жертв авиакатастрофы, произошедшей в 2015 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, иск подали 13 человек - члены семей пяти погибших. Они получат компенсацию на сумму от €22,1 тыс. до €389,4 тыс. Судебное разбирательство началось в 2017 году. Суд прошел в ноябре прошлого года. Агентство отмечает, что были приняты во внимание "исключительные обстоятельства" катастрофы.

Лайнер A320 германского бюджетного перевозчика Germanwings, дочерней компании Lufthansa, выполняя рейс из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта 2015 года на юго-востоке Франции. На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли.

Как установило следствие спустя считанные часы после случившегося, крушение произошло по вине второго пилота Андреаса Лубица. Во время полета он воспользовался тем, что командир воздушного судна временно покинул кабину: Лубиц заблокировал дверь, умышленно направил самолет в гору.