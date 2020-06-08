СК РФ возбудил новое дело об обстреле Донбасса 4 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские следователи возбудили новое уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими Донбасса 4 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"4 июня пока неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из вооружения боевой машины пехоты (БМП-1) объектов гражданской инфраструктуры в поселке Еленовке Волновахского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого мирная жительница [в возрасте] 59 лет получила ранение", - сообщили в СК.

Таким образом, военнослужащими ВСУ был нарушен Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. По данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 1 ст. 356 УК РФ). В СК отметили, что такие преступления не имеют срока давности.