Один рабочий погиб при ЧП на строящейся станции метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Один рабочий погиб и еще один получил травмы при опрокидывании строительной люльки во время работ на стройке станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Один рабочий скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, другой потерпевший госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах ЧП. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - отметили в СК.

Станцию "Горный институт" строят на четвертой линии петербургской подземки. Она будет располагаться в Василеостровском районе города.