{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НАО произошел разлив около 10 тонн нефтепродуктов на площади 50 кв. м

В настоящее время авария ликвидирована

ТАСС, 8 июня. Разлив около 10 тонн нефтепродуктов произошел на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе, площадь загрязнения составила 50 кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Днем на территории Ненецкого автономного округа обнаружен разлив нефтепродуктов. Инцидент произошел на Дюсушевском месторождении, который принадлежит ООО "Компания Полярное сияние". Произошла разгерметизация на скважине №6 в 23 км от центрального пункта сбора. Ориентировочно разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с площадью загрязнения 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время авария ликвидирована. К вылету на место ЧП готовятся сотрудники оперативных служб. Причины происшествия устанавливаются.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
В Туле пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей
Среди пострадавших есть ребенок
Читать полностью