В НАО произошел разлив около 10 тонн нефтепродуктов на площади 50 кв. м

ТАСС, 8 июня. Разлив около 10 тонн нефтепродуктов произошел на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе, площадь загрязнения составила 50 кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Днем на территории Ненецкого автономного округа обнаружен разлив нефтепродуктов. Инцидент произошел на Дюсушевском месторождении, который принадлежит ООО "Компания Полярное сияние". Произошла разгерметизация на скважине №6 в 23 км от центрального пункта сбора. Ориентировочно разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с площадью загрязнения 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время авария ликвидирована. К вылету на место ЧП готовятся сотрудники оперативных служб. Причины происшествия устанавливаются.