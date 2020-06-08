{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейковые сообщения о коронавирусе

Три жителя региона распространяли через мессенджер WhatsApp ложную информацию о причастности органов власти к распространению коронавируса

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Три жителя Дагестана подозреваются в распространении фейковых сообщений о причастности органов власти к распространению коронавируса, в отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"По материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, в апреле подозреваемые в группе мессенджера WhatsApp распространили заведомо ложную информацию о причастности к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе органов государственной власти. В сообщениях говорилось, что причиной смерти людей и животных стало распыление COVID-19 с пролетавших над населенными пунктами вертолетов.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до семисот тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
В Туле пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей
Среди пострадавших есть ребенок
Читать полностью