В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейковые сообщения о коронавирусе

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Три жителя Дагестана подозреваются в распространении фейковых сообщений о причастности органов власти к распространению коронавируса, в отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"По материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, в апреле подозреваемые в группе мессенджера WhatsApp распространили заведомо ложную информацию о причастности к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе органов государственной власти. В сообщениях говорилось, что причиной смерти людей и животных стало распыление COVID-19 с пролетавших над населенными пунктами вертолетов.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до семисот тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.