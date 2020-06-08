Дацик получил год колонии за попытку незаконного пересечения границы в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Неоднократно судимый участник боев без правил Вячеслав Дацик получил год колонии за попытку в прошлом году переплыть реку Нарва в Ленинградской области и попасть в Эстонию, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.

Вместе с Дациком к году колонии также приговорен его сообщник, с которым он был задержан.

"Приговором Сланцевского городского суда Ленобласти от 8 июня 2020 года Дацик В. В. и Вечкин Д. И. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы") и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Дацик был задержан российскими спецслужбами в лодке на реке Нарве, по которой проходит граница России и Эстонии в Ленинградской области. После этого Дацика отвезли в изолятор временного содержания, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Затем суд заключил его под стражу.

Как было установлено на суде, 21 декабря прошлого года Дацик с сообщником незаконно пересек реку Нарву с российской стороны и высадился с лодки на берегу на эстонской стороне. Там они были обнаружены эстонскими пограничниками без необходимых документов и затем переданы сотрудникам правоохранительных органов России.



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Дацик, известный как участник боев без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, ранее был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло он был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на пять лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из психбольницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале этого года Дацик вышел на свободу.

В октябре прошлого года инспектора ДПС в Петербурге приговорили к трем годам колонии за взятку, полученную от Дацика за непривлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде девушки, которая, по данным городских СМИ, является его супругой и экс-кандидатом в муниципальные депутаты Петербурга.