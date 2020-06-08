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На Кубани произошло возгорание газовой трубы

По данным администрации города Тимашевска, три человека пострадали

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Разгерметизация и возгорание газовой трубы зафиксированы в городе Тимашевске Краснодарского края, есть пострадавшие. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС России.

"По прибытии пожарного подразделения установлено, что произошла разгерметизация газовой трубы с последующим возгоранием <…> Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В администрации города ТАСС сообщили, что пострадали трое работников газовой службы. "Трое пострадавших доставлены в ЦРБ, они находятся в тяжелом состоянии, это работники райгаза", - сообщили в администрации.

Уточняется, что возгорание уже ликвидировано, площадь пожара составила 5 кв. м. 

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РоссияКраснодарский край
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