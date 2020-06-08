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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Срочнику Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство

Ранее ему предъявили обвинение в убийстве

ТАСС, 8 июня. Обвинение в покушении на убийство предъявлено солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в дополнение к обвинению в убийстве. Об этом сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Руслан Нагиев.

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Ранее адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил ТАСС о том, что обвинение Шамсутдинову будет разделено на две части, к обвинению в убийстве добавится обвинение в покушении на убийство, так как двое человек остались живы после стрельбы.

"Добавлено обвинение в покушении на убийство", - сказал Руслан Нагиев.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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