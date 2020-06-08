В Туле пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей

ТУЛА, 8 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в понедельник днем в аварии с участием пассажирского автобуса и четырех легковых автомобилей в Зареченском районе Тулы. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Тульской области.

По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36а на ул. Октябрьской в Туле, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшими транспортными средствами.

"Повреждены четыре автомобиля. В результате пострадали, по предварительным данным, пять человек, среди которых девятилетний ребенок", - говорится в распространенном пресс-службой релизе, уточняется, что угрозы жизни пострадавшим нет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.