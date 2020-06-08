Водитель иномарки погиб, столкнувшись с грузовиком на севере Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Водитель иномарки столкнулся с грузовиком на Зеленоградской улице Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве, в результате движение автотранспорта в сторону области ограничено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 15:55 мск в районе дома 41 по Зеленоградской улице (СВХ) водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на стоящее во второй полосе движения от края проезжей части грузовое транспортное средство. От полученных травм водитель иномарки скончался", - сказали в управлении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы города. "Движение в сторону области ограничено по трем полосам из пяти", - отметили в ГИБДД по Москве, добавив, что сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.