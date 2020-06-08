Житель Набережных Челнов ограбил женщину и дал ее трехлетнему сыну деньги на мороженое

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Злоумышленник в Набережных Челнах ограбил прохожую и дал ее трехлетнему сыну 150 рублей на мороженое. Об этом в понедельник сообщается на сайте МВД по республике.

Утром 7 июня 35-летняя жительница деревни Малая Шильна с трехлетним сыном приехала в город к родителям. В подъезд дома им помог попасть неизвестный мужчина. Зайдя в лифт с женщиной и ребенком, злоумышленник приставил к горлу потерпевшей кухонный нож и стал вымогать деньги. Наличных при себе у женщины не оказалось, и она предложила преступнику забрать банковскую карту. Мужчина отказался и заставил жертву вместе с ним пройти к банкомату.

"Выйдя из подъезда, женщина вызвала такси, и они проехали к ближайшему банкомату. Сняв 17 тыс. рублей, потерпевшая передала их мужчине. Он, в свою очередь, дал ей 100 рублей на такси и 150 рублей ее сыну на мороженое. Дома девушка все рассказала родственникам и обратилась в полицию", -- говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить подозреваемого: им оказался 41-летний безработный местный житель, неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои. Вечером того же дня мужчину задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".