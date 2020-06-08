{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку после смерти осужденного в СИЗО в Калининграде

Его тело обнаружили 6 июня

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Тело осужденного обнаружено в следственном изоляторе в Калининграде. Региональное следственное управление СК в Калининградской области начало доследственную проверку по этом факту, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

Тело умершего было обнаружено утром 6 июня. Информация об этом появилась в понедельник.

"По факту смерти в следственном изоляторе 31-летнего осужденного следственными органами регионального управления СК РФ проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства", - сообщили в пресс-службе.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКалининградская область
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
СК изъял аудиозаписи переговоров об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Читать полностью