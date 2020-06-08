МВД предъявило гендиректору РВК Повалко обвинение в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ предъявил гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнил ТАСС его адвокат Георгий Антонов, вину подзащитный не признает.

"Сразу после избрания меры пресечения в районном суде мы поехали к следователю, который предъявил обвинение моему подзащитному по тем возможным подозрениям, о которых шла речь ранее", - сказал защитник, отметив, что Повалко вину в инкриминируемых преступлениях категорически не признает.

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. Защита уже обжаловала это постановление и попросила Московский городской суд отпустить Повалко под поручительство, в том числе председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса. "Мы подали апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста нашему подзащитному. В жалобе я прошу отменить домашний арест, отпустить Повалко под личное поручительство, в том числе Дворковича и Чубайса", - рассказал юрист.

Ранее Георгий Антонов в беседе с ТАСС назвал подозрения в отношении Повалко абсурдными, отметив, что в деле отсутствует ущерб. Уголовное дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили $5 млн на покупку акций, после покупки были возвращены только $2 млн.

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу, 1-й отдел следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион". По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства".