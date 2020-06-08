ФСБ задержала в Москве членов наркогруппировки за приобретение и сбыт почти 35 кг кокаина

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России задержали в Москве трех участников преступной группы с 35 кг кокаина, им официально предъявлено обвинение в сбыте наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативных мероприятий были установлены и задержаны лица, причастные к приобретению и сбыту 34,7 кг кокаина на территории Московского региона. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере"), которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что перевозчиком кокаина был житель Москвы Ваге Аршакян, в машине которого было обнаружено 34,7 кг этого наркотика, устройство для подавления GSM-сигнала и два мобильных телефона. За перевозку кокаина он планировал получить 100 тыс. рублей от москвича Михаила Дегтярева, в автомобиле которого оперативники обнаружили шесть мобильных телефонов. "В ходе их осмотра в программах мгновенного обмена сообщениями обнаружена его переписка с различными абонентами, свидетельствующая о его причастности к незаконному обороту наркотиков", - говорится в материалах дела. Дегтярев дал показания на третьего фигуранта, жителя столицы Руслана Рашидулина.

Стоимость кокаина составляла €500 тыс. По данным следствия, Дегтярев должен был получить от Рашидулина в качестве вознаграждения €50 тыс., а остальные €450 тыс. передать третьим лицам. "При задержании в автомобиле Рашидулина правоохранители обнаружили более €450 тыс. и 162 тыс. рублей, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства", - сообщили в правоохранительных органах.

В свою очередь в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 августа. Адвокаты двух фигурантов заявили агентству, что их подзащитные вину не признают, в связи с чем суду было заявлено ходатайство об избрании им более мягкой меры пресечения, но суд отказал в их просьбе. Защита заявила о намерении обжаловать постановление суда об аресте обвиняемых.