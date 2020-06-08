Избивший врача скорой помощи из-за защитных костюмов москвич пойдет под суд

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Люблинская прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении москвича, накинувшегося с кулаками на врачей скорой помощи из-за их защитных костюмов. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным следствия, 5 марта бригада скорой помощи прибыла по вызову к малолетней дочери 38-летнего жителя столицы. Врач и фельдшер в условиях противоэпидемического режима были одеты в специализированные защитные костюмы и маски, что не понравилось мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. Он вытолкнул фельдшера из квартиры и на лестничной площадке нанес ему не менее двух ударов в голову.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности"), которая грозит лишением свободы на срок до 5 лет.

"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщила Нефедова.