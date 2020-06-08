Начальнику цеха ТЭЦ-3 предъявлено обвинение по делу об утечке топлива в Норильске

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке дизельного топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

На эту тему

"Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, входит в группу "Норникель" - прим. ТАСС) Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - сказала она.

По ее словам, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия.