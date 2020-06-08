СК изъял аудиозаписи переговоров для проверки своевременности сообщений о ЧП в Норильске

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следователи изъяли аудиозаписи переговоров и донесения для проверки своевременности информирования об утечке дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения", - сказала она. В рамках уголовного дела допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора. "Проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии", - добавила Петренко.

Она сообщила, что с привлечением криминалистов Главного управления криминалистики СК проведены осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и иной специальной техники, взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

"Проведены обыски в АО "НТЭК", в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара", - сообщила представитель СК. Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы. В состав следственно-оперативной группы вошли 17 наиболее опытных следователей.

По факту аварии расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Еще одно дело расследуется по статье "Халатность" из-за несвоевременного информирования о ЧП.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.