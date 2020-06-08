Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга. В результате инцидента пострадали один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской ГИБДД в понедельник.

"Одна из пострадавших женщин 1974 г. р. скончалась в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла около 19 часов (17:00 мск) на перекрестке улиц Малышева - Мамина-Сибиряка. Столкнулись Fiat Ducato и Hyundai Accent, в результате которого Fiat Ducato отбросило в сторону пешеходного перехода и он сбил трех человек. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

В новость внесены изменения (20:49 мск) - добавлена информация о смерти женщины