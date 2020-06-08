Уголовное дело возбудили после убийства трех детей и их матери в Элисте

ЭЛИСТА, 8 июня. /ТАСС/. Следственным управлением СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее троих малолетних детей, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В одном из домов города Элисты обнаружено тело 35-летней женщины, а также ее малолетних детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех малолетних")", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство следственного управления СК РФ по республике, сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Следователи работают на месте происшествия, допрашивается отец семьи, а также родственники и знакомые. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.

По сообщению прокуратуры Калмыкии, тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой.