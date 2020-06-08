Объявленная в розыск героиня статьи о пропаганде наркотиков обжаловала свой приговор

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Героиня заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин - собственность модели" Анна Глазова, объявленная в федеральный розыск, обжаловала решение суда приговорить ее к году и восьми месяцам колонии. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде, куда поступила ее жалоба.

"В суд поступила жалоба осужденной Логос (Глазова) на приговор суда первой инстанции, а также жалоба прокуратуры на данное решение", - сказали в суде.

Кузьминский суд Москвы приговорил к одному году и восьми месяцам колонии Анну Глазову (поменяла имя и фамилию на Тэо Логос). Ее признали виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков"). В связи с тем, что подсудимая не явилась на оглашение приговора, она была объявлена в федеральный розыск.

Глазова была задержана в Москве 31 января 2019 года, у нее была обнаружена, изъята и отправлена на экспертизу банка с героином массой 0,4 г. Глазова находилась в федеральном розыске по подозрению в незаконном хранении, приобретении, изготовлении и перевозке наркотиков (ч. 1 ст 228 УК РФ). Суд арестовал ее, но позднее ей была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала, что была проведена проверка материала "Героин - собственность модели" в журнале "Батенька, да вы трансформер" на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. Решение о блокировке статьи в интернете было принято исходя из того, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. В материале говорилось о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник.