СК возбудил дело после смерти под Тулой ветерана боевых действий на Северном Кавказе

ТАСС, 8 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в результате которого в больнице в Новомосковске умер ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в прокуратуре Тульской области, которая также взяла на контроль расследование дела.

По данным тульских СМИ, 43-летнего участника первой чеченской кампании после ухудшения самочувствия доставили 30 мая в больницу Новомосковска, годом ранее он перенес операцию на сердце. Через несколько часов после госпитализации врачи заподозрили у него коронавирусную инфекцию и решили перевезти в больницу Тулы. По данным СМИ, мать мужчины приехала в больницу перед его переводом в Тулу и увидела сына сильно избитым, она предполагает, что из-за этих травм он умер в больнице Тулы.

"Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Дело возбуждено по факту смерти в больнице пациента, ведется расследование по установлению причастных лиц", - сообщили ТАСС в прокуратуре.

Ранее в территориальном управлении Росздравнадзора ТАСС сообщили о проведении проверки в больнице Новомосковска после обращений СМИ в связи с предполагаемым избиением медиками участника первой чеченской кампании.