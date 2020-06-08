Власти НАО назвали сроки устранения последствий нефтеутечки на месторождении в регионе

ТАСС, 8 июня. Нефтепродукты, утечка которых произошла на месторождении в Ненецком автономном округе (НАО), на 90% состояли из воды, поэтому у разлива локальный характер, полное устранение последствий утечки займет до пяти дней, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона в понедельник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что разлив порядка 10 тонн нефтепродуктов произошел на Дюсушевском месторождении, площадь загрязнения - 30 кв. м. По информации источника в экстренных службах, месторождение принадлежит ООО "Компания Полярное сияние". Произошла разгерметизация на скважине №6 в 23 км от центрального пункта сбора.

"Разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 тонны. Такое количество... не относится к категории муниципального, регионального или федерального значения. Площадь загрязнения составила около 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, скважина перекрыта. Компания принимает меры по зачистке территории и ликвидации последствий, используются сорбенты. Вся территория загрязнения находится на отсыпке, что должно облегчить сбор нефтезагрязненного грунта.

По информации компании-недропользователя, рядом со скважиной оборудована техническая шахта, в которую и стекла большая часть нефтесодержащей жидкости, что облегчит ее сбор. Локализована техника, применены механические и физико-химические методы устранения разливов. По оценке ООО "Компания Полярное сияние", полное устранение последствий займет до пяти дней.

Сообщается, что врио главы региона Юрий Бездудный обратился в Ростехнадзор, Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой дать оценку инциденту. Планируется межведомственная проверка. Будет создана рабочая группа по профилактике и недопущению аварийных ситуаций в нефтегазовой отрасли Ненецкого округа.