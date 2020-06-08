Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, установили залог в $1,25 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Залог для освобождения до суда бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, установлен в размере $1,25 млн. Как сообщила в понедельник телекомпания СNN , такое решение приняла в ходе первых слушаний по делу Шовина судья Диннис Ридинг.

По ее решению, размер "безусловного залога", то есть не сопровождающегося условиями, установлен в размере $1,25 млн, однако в случае, если подсудимый будет соблюдать установленные судом условия, сумма залога может составить $1 млн. Среди условий, по данным телекомпании СNN, значатся согласие на участие в будущих судебных заседаниях, сдача огнестрельного оружия и разрешительных документов на него, согласие не покидать территорию штата Миннесота и обязательство не вступать в контакт с родственниками Джорджа Флойда.

Следующие слушания по делу могут пройти 29 июня.

Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения.